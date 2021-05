Life

Χάιντι Κλουμ: Αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το διάσημο μοντέλο έκανε μια αποκάλυψη που αφορά στο παρελθόν της.

Η Χάιντι Κλουμ, (Heidi Klum), αποκάλυψε μία ευχάριστη λεπτομέρεια με αφορμή τα γενέθλια της μεγαλύτερης κόρης της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το supermodel, που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, δημοσίευσε ένα βιντεάκι από την επίδειξη μόδας της Victoria's Secret, που συμμετείχε το 2003. Στην λεζάντα έγραψε: «Δεν είμαι μόνη που περπατώ εδώ». Αποκαλύπτοντας ότι ήταν έγκυος 4 μηνών στην κόρη της Leni. Και συνέχισε: «Σε αγαπούσα πριν γεννηθείς και θα σε αγαπώ αφού κλείσω τα μάτια μου, για πάντα».

H Χάιντι Κλουμ χώρισε λίγο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της από τον επιχειρηματία, Φλάβιο Μπριατόρε. Γνώρισε τον Βρετανό μουσικό Σιλ. Γέννησε την κόρη της, Λένι, στις 4 Μαΐου 2004 στη Νέα Υόρκη, παρουσία του Σιλ, δηλώνοντας μάλιστα αργότερα ότι εκείνον θεωρεί πατέρα.

Παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2005 και ο Σιλ υιοθέτησε τη Leni. Έχουν μαζί τρία παιδιά πριν από το χωρισμό τους το 2012.

Μετά από ένα χρόνο γνωριμίας, το μοντέλο παντρεύτηκε τον Τομ Κάουλιτζ (κιθαρίστας του Tokio Hotel) στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα το ζευγάρι ήταν από τους πρώτους διάσημους που γνωστοποίησαν πως είχαν τα συμπτώματα του κορονοϊού.

Ειδήσεις σήμερα:

“Μαϊμού” αστυνομικός εξαπατούσε κόσμο -Έκλεινε ραντεβού πίσω από τη ΓΑΔΑ

Κορονοϊός - Πελώνη: Η χώρα δεν μπορεί να μείνει κλειστή για πάντα

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Θρήνος για την νεαρή μητέρα (εικόνες)