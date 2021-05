Life

Γιώργος Λιάγκας: Τι αποκάλυψε μετά το εμβόλιο που έκανε (βίντεο)

Το απίστευτο περιστατικό που συνέβη στον παρουσιαστή της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" όταν πήγε να εμβολιαστεί.

Την Τρίτη ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" αποκάλυψε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη όταν έφτασε στο εμβολιαστικό κέντρο της περιοχής του.

«Μια χαρά όλα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Την ώρα που μπαίνω στο εμβολιαστικό κέντρο είναι μια κυρία που την πάνε τέσσερις και την βγάζανε έξω. Λέω εγώ: “παιδιά πιο έκανε;”. Μου λένε δεν έκανε κανένα. Λιποθύμησε από το φόβο της.», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας κάνοντας τους συνεργάτες του να ξεσπάσουν σε γέλια.

