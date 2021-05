Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Κάποιους ενόχλησαν τα κείμενα του Γιώργου

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του δημοσιογράφου για την πορεία των ερευνών και την αυστηροποίηση των ποινών.

"Η αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, αλλα προς το παρόν δεν προκύπτει κάτι νέο απο την έρευνα", δήλωσε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Καραϊβάζ,επεσήμανε, πάντως, ότι σίγουρα "κάποιους ενόχλησαν τα κείμενα του Γιώργου"...

Σχολιάζοντας, εξάλλου, τα περι αυστηροποιήσεων των ποινών και ενδελεχών αξιολογήσεων πριν απο τις υφ΄ όρων απολύσεις κρατουμένων σημείωσε ότι "δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις εν θερμώ" και πως "σκοπός της κράτησης δεν είναι η εκδίκηση αλλά ο σωφρονισμός".

