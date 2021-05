Πολιτική

Ερντογάν: Η Τουρκία χτίζει βάση για drones στα Κατεχόμενα

Η Άγκυρα προσπαθεί, με αυτόν τον τρόπο, να σχυροποιήσει την θέση της χώρας «σε περίπτωση επίθεσης», όπως ισχυρίστηκε ο Ερντογάν.

Αεροπορική βάση για drone και οπλισμένα μην επανδρωμένα αεροσκάφη θα ιδρύσει στα Κατεχόμενα η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο λόγος που η Άγκυρα προχωρά σε μια τέτοια κίνηση είναι για να ισχυροποιήσει την θέση της χώρας «σε περίπτωση επίθεσης», όπως ισχυρίστηκε ο Ερντογάν.

"Στα Κατεχόμενα λειτουργεί τουρκική βάση drones", παραδέχτηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, αναφέροντας «σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή πρέπει να είμαστε ισχυροί». Είπε ακόμη ότι στις 20 Ιουλίου από τα κατεχόμενα θα δώσει τα απαιτούμενα μηνύματα σε όλο τον κόσμο.

Μιλώντας σε νέους της Τουρκίας με αφορμή το Μπαϊράμι των Νέων, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε πως «η Τουρκία δεν περιορίζεται σε 780 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, για μας Τουρκία είναι παντού», τονίζοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που κάνουν βήματα στην Παλαιστίνη, στην Κύπρο, στην ανατολική Μεσόγειο και στο Ιράκ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πέντε γεωτρύπανα και ερευνητικά πλοία και δεν έχει ανάγκη από κανέναν. «Εμείς τα έχουμε κάνει αυτά σε τόσο καλή στιγμή που καταφέραμε ταυτόχρονα να κερδίσουμε αυτά τα πλοία για τη χώρα μας. Τώρα ελπίζουμε να φέρουμε και καλά νέα, μην εκπλαγείτε εάν σύντομα ακούσετε και -πρώτα ο Αλλάχ- και τα νέα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», είπε. Άλλωστε, από τη στιγμή που θα λάβουν αυτή την είδηση, είπε, «ο κόσμος θα αλλάξει την άποψή του για την Τουρκία. Από αυτή την άποψη ο κόσμος μας ζηλεύει αυτή τη στιγμή και έχουν δίκιο να μας ζηλεύουν. Αφήστε τους να ζηλεύουν. Νότια Κύπρος και βόρεια Κύπρος; Γιατί ενοχλούνται; Επειδή τα πλοία μας είναι εκεί. Οι φίλοι μας έκαναν δήλωση τις προάλλες».

Συνεχίζοντας είπε ότι θα βρίσκεται στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου και από την Κύπρο «θα δώσω τα απαιτούμενα μηνύματα σε όλο τον κόσμο και γι αυτό θα είμαι στην βόρεια Κύπρο. Επειδή τα μηνύματα που θα δώσουμε από την βόρεια Κύπρο δεν ενδιαφέρουν μόνο το νησί αλλά όλη τη διεθνή κοινότητα και εάν εσείς δεν επιδείξετε αυτή την αποφασιστικότητα και δεν θέσετε αυτή τη στάση δεν θα σας λάβουν σοβαρά».

Πρόσθεσε ότι “τώρα υπάρχουν δύο αεροδρόμια στην Κύπρο, το ένα είναι το Ερτζάν ( το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου) το οποίο είναι γνωστό σε όλους τους πολίτες μου στην Τουρκία, και ένα που βρισκόταν εκεί από πριν αλλά που τώρα με ένα νέο όνομα μεταφέρουμε εκεί περισσότερο τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας (drones)".

Αυτά άραγε γιατί τα μετακινούμε τόσο, ποιος είναι ο λόγος, είπε. "Επειδή στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή πρέπει να είμαστε ισχυροί. Και για να είσαι ισχυρός πρέπει να υπάρχεις με κάθε τρόπο και στον αέρα, και στην ξηρά, και στη θάλασσα. Λοιπόν, είμαστε; Ναι είμαστε. Φτάνει να τα αφήσουμε όλα στην άκρη. Όταν άλλωστε τα αεροσκάφη μας απογειώνονται από την Αναμούρ, την Μερσίνη, όταν απογειώνονται από τα Άδανα που βρίσκονται σε μια στιγμή; Εκεί. Η έννοια του χρόνου δεν υπάρχει για μας άλλωστε. Ποιο είναι όλο το ζήτημα; Να πατάτε στο έδαφος σταθερά, να έχετε αυτοπεποίθηση. Ως Τουρκία υπάρχουμε εμείς”, κατέληξε.

