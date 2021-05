Ο Ντόμινικ Γουίλκινς καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση

Τι αναφέρει για την συμπεριφορά απέναντι του, την οποία χαρακτρηρίζει πρωτόγνωρη.

«Θύμα» ρατσιστικής επίθεση φέρεται να έπεσε ο «θρύλος» του ΝΒΑ και του Παναθηναϊκού, Ντομινίκ Γουίλκινς.

Ο παλαίμαχος σταρ των Ατλάντα Χοκς, κατήγγειλε με ποστάρισμά του στο Twitter ότι έγινε αποδέκτης ρατσιστικών σχολίων ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο στην πολιτεία της Ατλάντα.

Η ανάρτησή του: «Για πολλά χρονιά σε ολόκληρο τον κόσμο, έχω φάει σε μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, αλλά ποτέ δεν ένιωσα προκατάληψη ή απομακρύνθηκα λόγω του χρώματος του δέρματός μου, μέχρι σήμερα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος άσος.

In my many years in the world, I’ve eaten at some of the greatest restaurants in the world, but never have I felt prejudice or been turned away because of the color of my skin, until today in #atlanta In @LeBilboquetAtl #turnedawaybecauseimblack pic.twitter.com/vh7zuyxH0K