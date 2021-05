Life

Ποιο είδος σεξ επιθυμούν οι περισσότεροι

Γιατί το 73% θέλει περισσότερο από αυτό το είδος σεξουαλικής επαφής.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, η πλειοψηφία των ανθρώπων αναζητούν ένα είδος σεξουαλικής εμπειρίας ειδικότερα. Πιο συγκεκριμένα, έρευνα που διεξήχθη από την One Poll εκ μέρους της εταιρείας Foria, έδειξε ότι το 73% επιθυμούν το επόμενο διάστημα να απολαύσουν πιο αυθόρμητο σεξ.

Τι μας έχει λείψει περισσότερο

3 στους 4 Αμερικανούς που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι τους λείπει η εποχή που μπορούσαν να γνωρίσουν ένα νέο πρόσωπο κατά την έξοδό τους και να καταλήξουν γρήγορα σε σεξουαλική συνεύρεση μαζί του. Ακόμα όμως και άτομα που είναι ήδη σε σχέση δηλώνουν ότι το χρόνο που μας πέρασε ένιωσαν ότι χάθηκε ο ερωτικός αυθορμητισμός λόγω των μέτρων της πανδημίας και του φόβου της μετάδοσης του κορονοϊού.

Τι γινόταν πέρυσι τέτοιο καιρό

Οι έρευνες επιβεβαίωναν την αύξηση στις πωλήσεις των sex toys και στην θέαση πορνό. Η αναγκαστική στορφή στη μοναχική σεξουλική έκφραση, ήταν σαφέστατα μια συνέπεια της πανδημίας την ίδια ώρα το New York City Department of Health And Mental Hygiene τόνιζε ότι ο πιο ασφαλής σύντροφος για να κάνεις σεξ είναι ο εαυτός σου!

Μετά από μια πανδημική χρονιά, όπου όλες οι ηλικίες βίωσαν λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης τον περιορισμό στο φλερτ και στις δια ζώσης γνωριμίες και επικοινωνίες είναι λογικό οι άνθρωποι να λαχταρούν το αυθόρμητο σεξ.

