Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Αντιφατικό Σαββατοκύριακο, προσοχή στις υπερβολές (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” ενόψει Σαββατοκύριακο.

Τις προβλέψεις της για το τριήμερο για όλα τα ζώδια έκανε το πρωί της Παρασκευής η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ένα αντιφατικό διήμερο, υπογραμμίζοντας πως χρειάζεται προσοχή στις υπερβολές.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, ο Ερμής και η Αφροδίτη στους Διδύμους συναντιούνται με μία άκρως θετική όψη ευνοώντας συναισθηματικά, αλλά και οικονομικά ζητήματα.

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα:

Στη συνέχεια η Λίτσα Πατέρα μίλησε για το διάστημα των εκλείψεων Μαΐου-Ιουνίου, τον ανάδρομο Ερμή και πώς θα επηρεαστούν τα ζώδια από τις κινήσεις των πλανητών.

