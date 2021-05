Life

Οι σπιτικές συνταγές που θα στο χαρίσουν έντονο και χρυσαφένιο μαύρισμα

Σε χρόνο μηδέν...

Θέλεις να αποκτήσεις ένα υπέροχο χρυσαφένιο μαύρισμα πριν βγεις στην παραλία αλλά δεν ξέρεις το πώς;

Βρήκαμε τις πιο τέλειες συμβουλές για να το πετύχεις με φυσικούς μάλιστα τρόπους!

Τροπικό λάδι μαυρίσματος

Έχει υπέροχη μυρωδιά που θυμίζει αμέσως παραλία καθώς είναι γεμάτη… καρύδα! Επιπλέον, με το σησαμέλαιο, που έχει πιο σκούρο χρώμα θα δεις άμεσα αποτελέσματα μαυρίσματος στο δέρμα σου έστω και προσωρινά.

Θα χρειαστείς:

1 κούπα λάδι καρύδας

8 κ.σ. αμυγδαλέλαιο

8 κ.σ. έλαιο αβοκάντο

8 κ.σ. σησαμέλαιο

Προαιρετικά μπορείς να προσθέσεις τα αγαπημένα σου αιθέρια έλαια.

Βάλε σε ένα γυάλινο βάζο το λάδι καρύδας. Εάν είναι η σύστασή του θυμίζει πιο πολύ κρέμα, τότε μπορείς να το ζεστάνεις λίγο και μετά να προσθέσεις τα υπόλοιπα υλικά.

Ανακάτεψε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές δείγμα και μετά αποθήκευσέ το σε ένα σκουρόχρωμο βάζο.

