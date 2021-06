Αθλητικά

Roland Garros - Σάκκαρη: Εμφατική πρόκριση στον 3ο γύρο

Επίδειξη δύναμης έκανε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέναντι στην Ιταλίδα Παολίνι. Ποια είναι η επόμενη αντίπαλός της.

Σαρωτική η Μαρία Σάκκαρη, νίκησε 6-2, 6-3 την Ιταλίδα Τζασμίνε Παολίνι (Νο 91 στην παγκόσμια κατάταξη) και προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα της στον 3ο γύρο του Roland Garros.

Η Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε τέσσερα games για να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και στη συνέχεια δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην 25χρονη αντίπαλό της.

Αφού έσωσε ένα “break point” στο 1-2 του πρώτου σετ, η Σάκκαρη πήρε οκτώ συνεχόμενα games και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Η Παολίνι προσπάθησε να αντιδράσει και με το μοναδικό της “break” στο παιχνίδι μείωσε σε 3-2, αλλά η Σάκκαρη κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ της Βελγίδας Ελίζ Μέρτενς (Νο 14 στο ταμπλό) και της Ζαρίνα Ντίγιας από το Καζακστάν (Νο 93 στον κόσμο).

