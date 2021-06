Αθλητικά

Roland Garros - Σάκκαρη: Άνετη πρόκριση στον 2ο γύρο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβασε στροφές στο δεύτερο σετ και πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο. Ποια θα είναι η αντίπαλός της.

Μόνο για ένα σετ δυσκολεύτηκε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Καταρίνα Ζαβάτσκα, στον 1ο γύρο του Roland Garros.

Η 21χρονη Ουκρανή, Νο 129 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία πέρασε στο κυρίως ταμπλό μέσω προκριματικών, εκμεταλλεύθηκε τα λάθη της Ελληνίδας τενίστριας στο πρώτο σετ και κατάφερε να κάνει δύο “break”, στα οποία όμως η Σάκκαρη απάντησε άμεσα. Η εμπειρία της πρωταθλήτριάς μας “μίλησε” στο τέλος, όπου με νέο “break” κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-4.

Στη συνέχεια η Ζαβάτσκα... κατέρρευσε, η Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, προηγήθηκε 5-0 και πήρε εύκολα το δεύτερο σετ με 6-1.

Αντίπαλος της Σάκκαρη στον 2ο γύρο θα είναι η Ιταλίδα Τζασμίνε Παολίνι, η οποία την ίδια ώρα επικράτησε 7-5, 6-1 της Ελβετίδας Στέφανι Φόγκελε. Η 25χρονη Παολίνι είναι Νο 91 στην παγκόσμια κατάταξη και λογικά δεν αποτελεί… υψηλό εμπόδιο για την Ελληνίδα τενίστρια, που είναι Νο 17 στο ταμπλό του τουρνουά.

