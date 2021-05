Αθλητικά

Σάκκαρη: ρεκόρ καριέρας στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εξαργύρωσε την καλή της αγωνιστική κατάσταση με άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Μαρία Σάκκαρη για πρώτη φορά στην καριέρα της ανέβηκε, αυτήν την εβδομάδα, στο Νο 18 της παγκόσμιας κατάταξης με 2.830 βαθμούς. Παρά την ήττα της στον δεύτερο γύρο του Internazionali BNL d' Italia, η Ελληνίδα τενίστρια ανέβηκε ένα σκαλοπάτι, από το Νο 19 στο Νο 18 δηλαδή. Το Νο 18 στον κόσμο αποτελεί ρεκόρ καριέρας για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Αντίθετα η Δέσποινα Παπαμιχαήλ υποχώρησε τρεις θέσεις στο Νο 273 με 249 βαθμούς, ενώ και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου κατέβηκε 12 σκαλοπάτια στο Νο 287 με 233 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία, δεύτερη παρέμεινε η νικήτρια της Μελβούρνης Ναόμι Οσάκα και στην τρίτη η Σιμόνε Χάλεπ. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, έχει ως εξής:

1. Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 10.175 βαθμοί

2. Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία) 7.461

3. Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 6.520

4. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 6.195

5. Σοφία Κένιν (ΗΠΑ) 5.865

6. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 5.835

7. Μπιάνκα Αντρεέσκου (Καναδάς) 5.265

8. Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 4.791

9. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 4.435

10. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 4.345

...

18. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 2.830

...

273. Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ) 249

...

287. Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 233

Ειδήσεις σήμερα:

Φίδι προκάλεσε πανικό στα ΚΤΕΛ Κηφισού (βίντεο)

Δολοφονία στη Μεταμόρφωση - αυτόπτης μάρτυρας: Ο συνοδηγός τον πυροβόλησε εξ επαφής

“Το Πρωινό” - Φαίη Σκορδά: Τι αποκάλυψε για το διαζύγιο της Έλενας Ράπτη (βίντεο)