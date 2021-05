Αθλητικά

Σάκκαρη – Ρώμη: “πικρή” ήττα κι αποκλεισμός

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε από την 17χρονη αντίπαλο της σε έναν αγώνα με έντονες διακυμάνσεις.

Στον δεύτερο γύρο σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη, στον διεθνές τουρνουά τένις, που φιλοξενείται στην Ρώμη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αποκλείσθηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς ηττήθηκε 6-1, 1-6, 6-1 από την Κόρι Γκοφ.

Η 17χρονη Αμερικανίδα, η οποία βρίσκεται στην 35η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, αιφνιδίασε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 19 στον κόσμο) στο πρώτο σετ, καθώς στο τρίτο γκέιμ «έσπασε» το σερβίς της Σάκκαρη και στην συνέχεια, έφθασε μετά από 31 λεπτά και με άνεση στο 6-1, χωρίς να συναντήσει ουσιαστική αντίσταση.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στην αρχή του δεύτερου σετ, με την Γκοφ να μπαίνει αποφασισμένη για την πρώτη νίκη της (σ.σ. πριν το σημερινό ματς είχε χάσει δύο φορές σε ισάριθμες αναμετρήσεις) επί της Σάκκαρη. Η νεαρή Αμερικανίδα έκανε μπρέικ με το... καλημέρα, όμως η «SakkAttack» απάντησε με το ίδιο... νόμισμα ισοφαρίζοντας σε 1-1 τα γκέιμ. Αυτό το μπρέικ έδωσε ώθηση στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν τα παρατά ποτέ. Με αντεπίθεση διαρκείας, η Σάκκαρη, όχι μόνο κράτησε το σερβίς της, αλλά έκανε ακόμη δύο μπρέικ και μετά από 37 λεπτά... ανταπέδωσε και κατέκτησε το σετ με 6-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Αμερικανίδα μπήκε πιο ψύχραιμη στο κορτ και προηγήθηκε με 3-0 γκέιμ, καθώς κράτησε το σερβίς της κι έκανε μπρέικ στην Σάκκαρη. Και κάπου εκεί, τελείωσε επί της ουσίας ο αγώνας, καθώς η κόπωση από την υπερπροσπάθεια στο δεύτερο σετ, κατέβαλε την Σπαρτιάτισσα πρωταθλήτρια. Η Γκοφ έκανε ακόμη ένα μπρέικ, προηγήθηκε με 4-0 και μετά από 39 λεπτά, έφθασε στο 6-1 και την νίκη-πρόκριση για τον 3ο γύρο του τουρνουά.

