Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς: Δεν συνεχίζει στα πρωταθλήματα

Ποιος είναι ο λόγος που οδήγησε την ΑΕΝΚ στην απόφαση μη συμμετοχής τριών εκ των τεσσάρων τμημάτων στα πρωταθλήματα ΕΣΚΑ.

Την απόφαση για τη μη συμμετοχή των Τμημάτων Εφήβων, Νεανίδων και Κορασίδων στα πρωταθλήματα της Ε.Σ.Κ.Α. ανακοίνωσε η Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς (ΑΕΝΚ).

Σε ανακοίνωσή της επικαλείται λόγους προστασίας της υγείας των ανήλικων αθλητών και αθλητριών του Συλλόγου, μετά από μήνες αγωνιστικής απραξίας. «Κανείς στην οικογένεια της Α.Ε.Ν.Κ. δεν επιθυμεί, ούτε καν διανοείται να διακινδυνεύσει την υγεία των παιδιών μας, ανεξαρτήτως αγωνιστικού διακυβεύματος», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

