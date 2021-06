Κοινωνία

Ζάκυνθος - Ντίμης Κορφιάτης: στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τη δολοφονία της συζύγου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνονται οι συλλήψεις για την υπόθεση δολοφονίας της 37χρονης. Τα νέα εντάλματα και οι πληροφορίες για τους εκτελεστές.

Σε οκτώ συλλήψεις, σε Ζάκυνθο, Αθήνα και Πύργο, έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία της 37χρονης συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη, τον Ιούνιο του 2020 στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκκρεμούν ακόμα δύο συλλήψεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης της Αστυνομίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής ο επιχειρηματίας στη Ζάκυνθο.

Μεταξύ των οκτώ συλληφθέντων είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εκτελεστές, οι συνεργάτες τους που βοήθησαν στον σχεδιασμό της ενέδρας και στη διαφυγή τους, αλλά και οι ηθικοί αυτουργοί ή αλλιώς εκείνοι που είχαν “παραγγείλει” το χτύπημα στο οποίο έπεσε νεκρή η σύζυγος του 54χρονου Ζακυνθινού επιχειρηματία, ο οποίος ήταν ο στόχος των δραστών.

Αυτή την ώρα οι αρχές κινούνται στην κατεύθυνση της προσαγωγής δύο ακόμη ατόμων, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών είναι και ένας εφοπλιστής, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Ανακρίτρια Ζακύνθου όπου και θα απολογηθούν.

Ο δικηγόρος του Ντίμη Κορφιάτη μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” και τόνισε ότι ο επιχειρηματίας είχε υποδείξει πρόσωπα για τη δολοφονία της γυναίκας του και οι συλληφθέντες είναι ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα. Όπως είπε ο Θεόδωρος Μαντάς τα ονόματα, με τον πιο επίσημο τρόπο, τα είχε εισφέρει ο επιχειρηματίας στα θεσμικά όργανα της πολιτείας. "Σε δικόγραφο αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα, τα οποία κατά τη γνώμη του ενέχονται στη δολοφονία της συζύγου του και στην απόπειρα εναντίον του. Αναφέρει ακόμα συμπεριφορές, τόπους και τοποθεσίες, τέσσερις ολόκληρους μήνες πριν τη δική του δολοφονία" είπε ο δικηγόρος.

Έκανε δε λόγο για υπέρμετρη καθυστέρηση στις έρευνες της Αστυνομίας και στάθηκε στη δημόσια παρέμβαση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ο οποίος ανάθεσε την εποπτεία των ερευνών σε ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό.

Με πληροφορίες από το Zante Report