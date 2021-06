Παράξενα

Έβρος: τσιμπούρι προκάλεσε εγκεφαλίτιδα σε κτηνοτρόφο

Πρόκειται για ένα σπάνιο περιστατικό, για το οποίο ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ.

Την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών στον Έβρο προκάλεσε ένα σπάνιο περιστατικό εγκεφαλίτιδας σε 56χρονο κτηνοτρόφο, που προήλθε από τσίμπημα τσιμπουριού, στην περιοχή του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλεύθηκε με ήπια συμπτώματα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής απ’ όπου πήρε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του, αλλά η περίπτωση του προκάλεσε συναγερμό, καθώς το στέλεχος της κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας έχει παρουσιαστεί μόνο έξι φορές στην Ελλάδα. Γι αυτό ενημερώθηκε ήδη ο ΕΟΔΥ, προκειμένου να γίνει έρευνα και ιχνηλάτηση όχι μόνο στα ζώα (συνήθως μεταδίδεται ευκολότερα από κατσίκια), αλλά και στο περιβάλλον του ατόμου που νόσησε.

Η κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα είναι μια ιογενής νόσος, που μεταδίδεται από τσιμπούρια, αλλά μπορεί να μεταδοθεί και μέσω κατανάλωσης μη παστεριωμένου γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων από γάλα αγελάδων και αιγοπροβάτων. Η μετάδοση συμβαίνει συνήθως σε δασικές και αγροτικές περιοχές από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, με τη μεγαλύτερη επίπτωση τον Ιούλιο.

Η κεφαλαλγία, ο πυρετός και άλλα κλινικά συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη εμφανίζονται απότομα μία με δύο εβδομάδες μετά την επαφή με τον ιό. Αυτά τα συμπτώματα υποχωρούν έπειτα από μια εβδομάδα περίπου, αλλά, σε μερικές περιπτώσεις, η νόσος επανέρχεται ύστερα από λίγες ημέρες έκδηλης ανάρρωσης. Αυτή η δεύτερη φάση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και εκδηλώνεται με πυρετό συνοδευόμενο από νευρολογικά συμπτώματα, όπως οι σπασμοί, η παράλυση και το κώμα που οφείλονται στην εγκεφαλική λοίμωξη.

