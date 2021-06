Κοινωνία

Κορονοϊός - Νοσοκομείο Αγρινίου: στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν οι συγγενείς των θυμάτων (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο γιος ενός εκ των θυμάτων που μπήκε στο νοσοκομείο μόνο με δέκατα. Συγκλονίζει η αδελφή ασθενή που νοσηλεύτηκε με οσφυαλγία και "έφυγε" από ανακοπή.

Εισαγγελική έρευνα σχετικά με τα πολύ υψηλά ποσοστά θνητότητας στη ΜΕΘ κορονοϊού του νοσοκομείου Αγρινίου παραγγέλθηκε από τον εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Ευριπίδη Νικολάου.

Την ίδια ώρα όμως και οι συγγενείς των θυμάτων προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει, όπως είπε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τις οικογένειες.

Μιλώντας στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο κ. Θανάσης Διαμαντόπουλος εξήγησε ότι ερευνώνται όλες οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το ποσοστό θνητότητας, που αγγίζει το 100%, των ασθενών που εισήχθησαν στην κλινική Covid του Αγρινίου. "Ελέγχουμε την αμέλεια και τις παραλλείψεις" είπε χαρακτηριστικά.

Ο γιος ενός εκ των θυμάτων, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι ήταν ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και ενεργός μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. "Διαγνώστηκε με κορονοϊό και πέθανε δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της νοσηλείας του. Μπήκε με δέκατα, χωρίς άλλα συμπτώματα. Εγώ τον πήγα στα πόδια του και τελικά το μετάνιωσα γιατί ξέρω τι εστί νοσοκομείο Αγρινίου" είπε.

Στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" μίλησε και η αδελφή ενός άνδρα που εισήχθη στο ίδιο νοσοκομείο για προβλήματα στη μέση. "Όταν τον είδε ο γιατρός μας μίλησε για... πνευμονία. Του έκαναν πάνω από τέσσερα τεστ τα οποία ήταν ασαφή. Το έκτο βγήκε θετικό. Ήταν απύρετος, έλεγε ότι ήταν καλά. Μίλησε με τη σύζυγό του, της είπε ότι είναι καλά και μέσα σε δύο ώρες ενημερώθηκαν οι οικείοι του ότι διασωληνώθηκε. Δεν ξέρουμε τι συνέβη αλλά τρεις ώρες μετά μας ενημέρωσαν ότι έπαθε ανακοπή" τόνισε η γυναίκα.

