Φωτιά στο Λαύριο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιομακάριζα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιομακάριζα Λαυρίου Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, μακριά από κατοικημένη περιοχή και δεν ελλοχεύει κίνδυνος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιοκαμάριζα Λαυρίου Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2021

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο νωρίς το απόγευμα.

