Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Πιλότος στον ΑΝΤ1: Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Τρίτη θα απολογηθεί στον Ανακριτή, ο καθ ομολογίαν δράστης για τον φόνο της Καρολάιν. Τι δήλωσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.



Την Τρίτη θα απολογηθεί στον Ανακριτή, ο καθ ομολογίαν δράστης για τον φόνο της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.



Ο ΑΝΤ1 ρώτησε τον 33χρονο πιλότο αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω τι θα έκανε, για να απαντήσει: «Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω και να τα αλλάξω όλα. Μακάρι να μην κατάστρεφα τις ζωές μας, της Καρολαιν, της μικρής και τη δική μου».

Στο δεύτερο ερώτημα του ΑΝΤ1, αν σκέφτεται μετά την ομολογία του το παιδί του και τι θα γίνει όταν θα πρέπει να μάθει τι συνέβη, απέφυγε να πάρει θέση, λέγοντας:

« Δεν έχω να απαντήσω τίποτα...»

Σε ερώτηση για την συγκλονιστική στιγμή που, ενώ έχει διαπράξει την δολοφονία της άτυχης Καρολαιν, λίγες μέρες αργότερα αγκαλιάζει την μητερα της νεκρής συζύγου του στο μνημόσυνο. Λίγο πρίν οι αστυνομικοί τον παραλάβουν για να τον φέρουν στην Αθήνα. Γιατί έκανες αυτή την κίνηση. Και είπε:

«Το έκανα γιατί είχα μετανιώσει. Ένιωθα το πόνο της. Πάντα την αγαπούσα τη πεθερά μου και πάντα θα αγαπάω τη Καρολάιν».





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ρωσία: “Ναι” σε διαθεσιμότητα εργαζομένων που αρνούνται να εμβολιαστούν

Αντετοκούνμπο για την πρόκριση των Μπακς: Ευχαριστώ τους Έλληνες

Θερινό ηλιοστάσιο: Τη Δευτέρα η μεγαλύτερη ημέρα του 2021