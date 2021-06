Παράξενα

Τουρκία: ο άνδρας που δεν έχει ξυρίσει ποτέ το μουστάκι του (βίντεο)

Μουστάκι για ρεκόρ έχει ένας Κούρδος που αποτελεί την ατραξιόν της περιοχής του.

Ο Χατζί Κιρμπάτς (Haji Kirbac) ο 75χρονος Κούρδος τραγουδιστής που ζει στην Τουρκία δεν έχει ξυρίσει το μουστάκι του τα τελευταία 60 χρόνια.

Τώρα μπορεί πλέον να περηφανεύεται ότι έχει το μακρύτερο μουστάκι στον κόσμο.

Ο τραγουδιστής, που είναι και κουρέας, λέει ότι του στοιχίζει 500 τουρκικές λίρες (48 ευρώ) κάθε μήνα η συντήρησή του, αφού φροντίζει ιδιαίτερα το μουστάκι «σύμβολο».

Δηλώνει πως δεν θέλει και ποτέ δεν σκέφτηκε να ξυρίσει το μουστάκι του και πως επιθυμία του είναι να το «πάρει μαζί στον τάφο του».

Έχει λάβει, πάντως, μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς και έχει κερδίσει βραβεία λόγω του μουστακιού του.

Φυσικά, το κουρείο του αποτελεί ένα είδος ατραξιόν για τους ντόπιους, τους φίλους του αλλά και τους τουρίστες που περνούν από εκεί να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του ή να ακούσουν τα τραγούδια του.

Οι φίλοι του δηλώνουν επίσης «περήφανοι» που τον έχουν φίλο.

