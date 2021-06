Κόσμος

Υπόθεση Ναβάλνι: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Τι ανακοίνωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρόεδρου Τζο Μπάιντεν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, την οποία κατηγορούν για την δηλητηρίαση του ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέι Ναβάλνι, ανακοίνωσε σήμερα ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρόεδρου Τζο Μπάιντεν.

«Ετοιμάζουμε νέα σειρά κυρώσεων για επιβολή στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης», δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν στο αμερικανικό δίκτυο CNN τέσσερις ημέρες μετά την συνάντηση κορυφής της Γενεύης ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο και τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι δέχθηκε επίθεση με νευροτοξικό παράγοντα στην Ρωσία, μεταφέρθηκε στο Βερολίνο δηλητηριασμένος σε σοβαρή κατάσταση. Παρέμεινε επί εξάμηνο στην Γερμανία και επέστρεψε στην Μόσχα για να συλληφθεί στο αεροδρόμιο, τον Ιανουάριο. Εκτοτε βρίσκεται στην φυλακή και η Ουάσινγκτον και οι δυτικές δυνάμεις ζητούν την απελυθέρωσή του.

«Εχουμε ήδη επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι. Δεν το κάναμε μόνοι μας, θα συσπειρώσουμε τους συμμάχους μας σε μία συλλογική προσπάθεια για να τιμωρηθεί η χρήση χημικού παράγοντα κατά ενός πολίτη τους στο ρωσικό έδαφος», είπε ο Τζέικ Σάλιβαν.

Στις 2 Μαρτίου, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις κατά επτά υψηλόβαθμών ρώσων αξιωματούχων. Επρόκειτο για τα πρώτα μέτρα που έλαβε ο Τζο Μπάιντεν από την ανάληψη της προεδρίας στο τέλος του Ιανουαρίου.

Λίγο πριν από την αμερικανορωσική συνάντηση κορυφής στην Γενεύη στις 16 Ιουνίου, ο Τζο Μπάιντεν απηύθυνε προειδοποίηση για το θέμα του ρώσου αντικαθεστωτικού. «Ο θάνατος του Ναβάλνι θα επιδεινώσει τις σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Και με μένα», είπε.

Κατά την συνάντηση της Γενεύης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απλώς δηλώσει: «Αυτός ο άνθρωπος γνώριζε ότι παραβίαζε τον ισχύοντα στην Ρωσία νόμο».

