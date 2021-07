Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χρούσος: Προς έγκριση ο εμβολιασμός των παιδιών 15-17 ετών

Τι είπε για το ενδεχόμενο εμβολιασμού και παιδιών ηλικίας 12-15 ετών με υποκείμενα νοσήματα.



Εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως ακόμα και την Τρίτη, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αναμένεται να ανάψει το «πράσινο φως» για τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας από 15-17 ετών, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο καθηγητής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Γιώργος Χρούσος.

«Σίγουρα στο εγγύς μέλλον, εντός του Ιουλίου, πιθανώς και την ερχόμενη Τρίτη, θα εγκριθούν οι εμβολιασμοί για παιδιά μεταξύ 15-17 ετών και αργότερα ίσως και για μικρότερες ηλικίες», ανέφερε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας ότι είναι καλό να εμβολιαστούν, καθώς δε διαφέρουν πολύ από τους νέους 18-20 ετών, διότι κινούνται, πάνε σχολείο κλπ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι προτεραιότητα θα δοθεί στους εφήβους με υποκείμενα νοσήματα αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Επιτροπή να συστήσει και τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 12-15 ετών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Όπως τόνισε ο κ. Χρούσος οι γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν, καθώς τα εμβόλια έχουν δοκιμαστεί στις ηλικίες 12-15 ετών, είναι ασφαλή και δεν παρουσιάζουν επιπλοκές.

Τέλος, επισήμανε ότι το μόνο διαθέσιμο εμβόλιο για τα παιδιά είναι της Pfizer, γιατί αυτό είναι το μόνο που έχει δοκιμαστεί σε αυτές τις ηλικίες. «Τα χιλιάδες παιδιά που εμβολιάστηκαν στις ΗΠΑ είναι όλα καλά», ωστόσο σημείωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποια ανεπιθύμητη παρενέργεια, αν και συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια.

