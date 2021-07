Κόσμος

Ισπανία: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για την δολοφονία ομοφυλόφιλου

Η δολοφονία του Σαμουέλ Λουίζ έχει συγκλονίσει την Ισπανία. Συνολικά έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής έξι ύποπτοι.



Άλλοι δύο ύποπτοι, και οι δύο τους ανήλικοι, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία, την περασμένη εβδομάδα, ενός νεαρού ομοφυλόφιλου έξω από ένα νυχτερινό κέντρο στην Α Κορούνια, μια υπόθεση που συγκλονίζει την Ισπανία. Συνολικά έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής έξι ύποπτοι.

Ο Σαμουέλ Λουίζ, 24 ετών, βοηθός νοσηλευτή, βρέθηκε αναίσθητος τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου έξω από το νυχτερινό κέντρο. Οι δράστες τον είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου και οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η εθνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, Ισπανοί υπήκοοι. Την Τρίτη και την Πέμπτη είχαν συλληφθεί άλλα τέσσερα άτομα, τρεις νεαροί άνδρες και μία γυναίκα. Κανείς από τους υπόπτους δεν γνώριζε το θύμα. Οι τρεις νεαροί κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Προς το παρόν οι αρχές δεν χαρακτηρίζουν «ομοφοβικό» το έγκλημα αλλά θεωρούν ότι είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Σαμουέλ Λουίζ γεννήθηκε στη Βραζιλία, από Βραζιλιάνο πατέρα. Οι δράστες της δολοφονίας του τον ξυλοκόπησαν στον δρόμο και, σύμφωνα με τη νεκροψία-νεκροτομή, πέθανε από κρανιοεγκεφαλικό κάταγμα που προκλήθηκε από κλοτσιά στο κεφάλι. Ο πατέρας του είπε στο ισπανικό τηλεοπτικό κανάλι Antena 3 ότι ο γιος του είχε πάει να διασκεδάσει με τρεις φίλες του. Οι συγγενείς του υποστηρίζουν ότι οι δολοφόνοι του τον έβαλαν στο στόχαστρο λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού του.

Πολλές ενώσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ οργανώνουν για το Σαββατοκύριακο διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις, όπως στη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη.

