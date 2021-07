Κόσμος

Βραζιλία – Μπολσονάρου: η πλειοψηφία επιθυμεί την παραπομπή του σύμφωνα με δημοσκόπηση

Πολύ σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά, που σχετίζονται με την προμήθεια εμβολίων για τον κορονοϊό, φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον δεξιό Πρόεδρο της χώρας.

Για πρώτη φορά, μια πλειοψηφία των Βραζιλιάνων υποστηρίζει την παραπομπή του προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, καθώς σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά, που σχετίζεται με την προμήθεια εμβολίων, πλήττουν την ήδη στραπατσαρισμένη εικόνα του δεξιού ηγέτη.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Datafolha, 54% των Βραζιλιάνων υποστηρίζουν την πρόταση στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου της χώρας να αρχίσουν διαδικασίες παραπομπής σε βάρος του Μπολσονάρου, ενώ 42% είναι αντίθετοι. Στην προηγούμενη έρευνα της Datafolha για το θέμα, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί το Μάιο, υποστηρικτές και αντίπαλοι της παραπομπής ήταν ουσιαστικά ισόπαλοι.

Σε μια χωριστή έρευνα της Datafolha, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, 51% των Βραζιλιάνων είπαν πως αποδοκιμάζουν τον Μπολσονάρου, ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο αφότου ανέλαβε τα προεδρικά καθήκοντα, τον Ιανουάριο 2019.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Μπραζίλια συγκλονίζεται από κατηγορίες ότι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ζήτησαν μίζες για να εγκριθεί με ταχείες διαδικασίες και να τιμολογηθεί σε υψηλότερες τιμές το εμβόλιο Covaxin, που αναπτύσσεται από την ινδική Bharat Biotech. Στα τέλη Ιουνίου, το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανέστειλε την ισχύ μιας συμφωνίας ύψους 1,6 δισεκ. ρεάλ (304 εκατ. δολάρια) για την προμήθεια του εμβολίου αυτού.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας και ένα μέλος του Κογκρέσου έχουν δηλώσει πως μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους για τη συμφωνία για το Covaxin με τον Μπολσονάρου, όμως δεν υπήρξε καμία ενέργεια. Την περασμένη εβδομάδα, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου ενέκρινε τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος του προέδρου για παράλειψη καθήκοντος.

Σε σημερινή ραδιοφωνική συνέντευξή του ο Μποσονάρου δήλωσε πως είχε λάβει μέτρα αφού οι αξιωματούχοι του κοινοποίησαν τις ανησυχίες τους για τη συμφωνία για το Covaxin, αλλά δεν επεκτάθηκε.

