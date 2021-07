Κόσμος

Ευρωπαϊκή Ένωση – Λευκορωσία: Νέες κυρώσεις στο “τραπέζι”

Νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτήν τη φορά για το προσφυγικό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει την επιβολή πέμπτης δέσμης κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας διότι η κυβέρνηση του Μινσκ διοχετεύει παράνομα μετανάστες που φθάνουν αεροπορικά στο λευκορωσικό έδαφος στην Λιθουανία και άρα στο έδαφος της Ένωσης, δήλωσε σήμερα ο λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις.

«Όταν οι πρόσφυγες χρησιμοποιούνται ως πολιτικό όπλο...θα μιλήσω με τους ομολόγους μου ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει κοινή στρατηγική», δήλωσε ο λιθουανός υπουργός εξωτερικών προσερχόμενο σε σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, ζητώντας την επιβολή επιπλέον κυρώσεων.

Η Λιθουανία ξεκίνησε την κατασκευή φράκτη μήκους 550 χιλιομέτρων στα σύνορά της με την Λευκορωσία την Παρασκευή, αφού κατηγόρησε τις λευκορωσικές αρχές ότι στέλνουν εκατοντάδες μετανάστες, προερχόμενους κυρίως από το Ιράκ στην Λιθουανία.

