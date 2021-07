Life

Tinder: ποιοι διάσημοι του Χόλιγουντ χρησιμοποιούν την εφαρμογή!

Μια απλή αναζήτηση έβγαλε "λαβράκια' για τους δημοφιλείς σταρ που λένε "ναι' στην αναζήτηση γνωριμιών μέσω Tinder.

Ποιος είπε πως το Tinder, η γνωστή εφαρμογή γνωριμιών, είναι μόνο για τους “απλούς, κανονικούς ανθρώπους”; Σίγουρα όχι οι διάσημοι του Hollywood, καθώς υπάρχουν αρκετοί που λένε “ναι” στην συγκεκριμένη εφαρμογή που δεν θα το πιστέψεις!

Από τον Leonardo DiCaprio, μέχρι και την Mila Kunis, οι διάσημοι του εξωτερικού είναι όπως όλοι οι άνθρωποι και δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές για να γνωρίσουν κόσμο.

Leonardo DiCaprio

Ακούγεται σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού America’s Star, πως ο γνωστός αστέρας του Hollywood, διατηρεί ενεργό προφίλ στο Tinder, με ψευδώνυμο. Αν και δεν έχει ακόμα πραγματοποιήσει ραντεβού με γνωριμία μέσω Tinder, του αρέσει να τσεκάρει την εφαρμογή, προκειμένου να δει “τι παίζει”.

Zac Efron

O γνωστός γόης του Hollywood, παραδέχτηκε στο “The Times” πως έκανε λογαριασμό στο Tinder, ωστόσο επειδή κανένας δεν πίστευε πως όντως είναι αυτός δεν μπόρεσε να βρει κανένα “match”.

Katy Perry

Μπορεί η γνωστή τραγουδίστρια αυτήν την στιγμή να απολαμβάνει την αγκαλιά του Orlando Bloom, ωστόσο, πίσω στο 2014, η ίδια προσπάθησε να βρει το άλλο της μισό μέσω της εφαρμογής, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ιδρυτής του Tinder, Sean Rad.

