Κόσμος

Γερμανία: Φονικές πλημμύρες παρέσυραν σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατάρρευση σπιτιών, νεκροί και αγνοούμενοι από τις σφοδρές πλημμύρες που πλήττουν τη δυτική Γερμανία.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 αγνοούνται μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τη δυτική Γερμανία και προκάλεσαν την κατάρρευση έξι σπιτιών, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι θάνατοι αναφέρθηκαν στην περιφέρεια Αρβάιλερ, μια οινοπαραγωγική περιοχή στον ποταμό Αρ, που εκβάλλει στον Ρήνο.

Άλλα περίπου 25 σπίτια κινδυνεύουν να καταρρεύσουν στην περιφέρεια Σουλτ μπάι Αντενάου, στη λοφώδη περιοχή Άιφελ, είχε μεταδώσει νωρίτερα το SWR, επικαλούμενο την αστυνομία.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων πάνω σε στέγες που πρέπει να διασωθούν», δήλωσε στο Ρόιτερς εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κόμπλεντς.

«Υπάρχουν πολλά μέρη όπου έχουν αναπτυχθεί πυροσβέστες και διασώστες. Δεν έχουμε ακόμη πολύ ακριβή εικόνα επειδή οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Δύο πυροσβέστες πνίγηκαν και ο στρατός αναπτύχθηκε χθες, Τετάρτη, για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης, αφού ένα σύστημα χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων, που κινείται αργά, προκάλεσε πλημμύρες απ' αυτές που σημειώνονται μια φορά σε διάστημα μιας γενιάς.





Ειδήσεις σήμερα:

Τελικοί ΝΒΑ: Οι Μπακς ισοφάρισαν τους Σανς

Αφρική: πέταξε την κόρη της από φλεγόμενο κτήριο (βίντεο)

Κορονοϊός – Παγώνη: Χωρίς τείχος ανοσίας θα γυρίσουμε πάλι πίσω