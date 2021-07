Κοινωνία

Ηλιούπολη: αποκαλύψεις από τη σύζυγό του αστυνομικού (βίντεο)

Η καταγγελία της για βιαιοπραγία έρχεται να προστεθεί στα όσα κατέθεσε η 19χρονη σε βάρος του αστυνομικού.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Απειλές και βία. Αυτά υποστηρίζει η εν διαστάσει σύζυγος του αστυνομικού ότι την έκαναν να φύγει από το σπίτι. Όπως αναφέρει, μέσω της δικηγόρου της, μέχρι τώρα φοβόταν να τον καταγγείλει, γιατί ήξερε ότι μπορεί να υλοποιήσει τις απειλές του.

«Η μητέρα της ανήλικης κόρης του αστυνομικού ήταν το πρωταρχικό του θύμα, την οποία απειλούσε και είχε βιαιοπραγήσει στο παρελθόν ώστε να την απομακρύνει από το ανήλικο τέκνο της και να έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Η μητέρα ουδέποτε τόλμησε να διεκδικήσει την επιμέλεια έως σήμερα καθόσον ήταν υπό καθεστώς απειλών και τρόμου. Ήξερε ότι ο αστυνομικός μπορεί να υλοποιήσει τις απειλές του», δήλωσε η δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Ελισάβετ Τσέρτου.

Η καταγγέλλουσα προχωρά ένα βήμα παραπάνω και δηλώνει ότι ανησυχεί μήπως ο 39χρονος ενέπλεξε με οποιονδήποτε τρόπο την κόρη τους στις κακουργηματικές πράξεις του, καθώς η 19χρονη είχε πει ότι γνώριζε το παιδί και έμεναν μαζί στην Ηλιούπολη.

«Σήμερα, με αφορμή τις καταγγελίες της 19χρονης, “έσπασε” η σιωπή της μητέρας και σήμερα μπορεί χωρίς φόβο να διεκδικήσει την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της, καθόσον ήδη έχει κατατεθεί αίτημα ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για ανάθεση της επιμέλειας σε εκείνη, καθώς και συμπληρωματικό αίτημα στον Εισαγγελέα Ανηλίκων ώστε να διερευνηθεί εάν υπήρξε εμπλοκή του ανήλικης κόρης της, μόλις 9 ετών, σε όλες τις κακουργηματικές πράξεις τις οποίες σήμερα κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί ο αστυνομικός», αναφέρει η κ. Τσέρτου.

Ο 39χρονος, στην απολογία του, έχει δηλώσει ότι η εν διαστάσει σύζυγός του εγκατέλειψε εκείνον και το παιδί, το οποίο όπως υποστήριξε μεγαλώνει μόνος του.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση της 19χρονης της Ηλιούπολης έπαιξε μία υπάλληλος, που εργάζεται σε καφετέρια λίγα μέτρα μακριά από το ισόγειο διαμέρισμα, όπου το θύμα κατήγγειλε ότι την κρατούσε, παρά τη θέλησή της, ο επίορκος αστυνομικός.

Όπως κατέθεσε στις Αρχές, είχε παρατηρήσει το πρόσωπο της κοπέλας πρησμένο και το πρωί του Σαββάτου συναντήθηκαν στον δρόμο: «Εκείνη με το που με είδε, βούρκωσε και μου έκανε νοήματα ότι δεν θέλει να μιλήσει. Εγώ τότε τη ρώτησα εάν προχθές ο σύντροφός της την είχε χτυπήσει και εκείνη μου έκανε πάλι νόημα βουρκωμένη ότι δεν μπορεί να μιλήσει και της είπα έλα μετά από το μαγαζί να τα πούμε.»

Λίγες ώρες αργότερα η 19χρονη κατάφερε, όπως είπε, να ξεφύγει από τον επίορκο αστυνομικό και πήγε στην καφετέρια, όπου της αποκάλυψε το δράμα της. «Τότε κάποια στιγμή, ενώ μιλούσαμε, είδαμε τον αστυνομικό να είναι πάνω στη μηχανή του και να κάνει βόλτες στη γύρω περιοχή, τότε κατάλαβα ότι αυτός την έψαχνε και της είπα να πάει στο μπάνιο να κρυφτεί, όπως και έκανε. Μετά από αυτό ο άντρας αυτός πέρασε άλλες δύο φορές και η 19χρονη συνέχισε να είναι στην τουαλέτα. Τότε ο… που ήταν εκεί στο μαγαζί, μου είπε να πάμε σε μία αποθήκη, που είχε δίπλα από το μαγαζί, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε», δήλωσε η υπάλληλος.

Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να απολογηθεί ο 32χρονος, που συνελήφθη τελευταίος και φέρεται να κανόνιζε μέσω διαδικτύου τα ραντεβού της 19χρονης.

