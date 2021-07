Πολιτική

Τσίπρας για Μύκονο: Το lockdown είναι πιστοποιητικό παταγώδους αποτυχίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει για τον Τουρισμό. Τι ζητά από την Κυβέρνηση.

Την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσαν τα έκτακτα μέτρα στην Μύκονο, λόγω της αύξησης κρουσμάτων κορονοϊού.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανάρτηση του στα social media, «Το lockdown στη Μύκονο πιστοποιητικό της παταγώδους αποτυχίας. Στέλνει αρνητικό σήμα για το σύνολο του τουρισμού μας».

«Αν υπήρχε φιλότιμο, θα ακούγαμε μια συγνώμη για το πρόχειρο-χωρίς μέτρα άνοιγμα του τουρισμού. Αντί συγνώμης όμως, μόνο αυτοθαυμασμός και στοχοποίηση των πολιτών», συμπληρώνει ο κ. Τσίπρας.

Το lockdown στη Μύκονο πιστοποιητικό της παταγώδους αποτυχίας. Στέλνει αρνητικό σήμα για το σύνολο του τουρισμού μας. Αν υπήρχε φιλότιμο, θα ακούγαμε μια συγνώμη για το πρόχειρο-χωρίς μέτρα άνοιγμα του τουρισμού. Αντί συγνώμης όμως, μόνο αυτοθαυμασμός και στοχοποίηση των πολιτών.

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) July 17, 2021





Τα νέα μέτρα στην Μύκονο

Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται σε απόφαση του Νίκου Χαρδαλια, "από σήμερα Σάββατο 17/7 και λόγω της ανησυχητικής τοπικής έξαρσης της επιδημίας κατά τα τελευταία 24ωρα, με πολλαπλές συρροές και clusters, η Κυβέρνηση προχωρά στην υιοθέτηση και εφαρμογή ειδικών μέτρων για το νησί της Μυκόνου.

Πιο συγκεκριμένα:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 το βράδυ έως 06.00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας. Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το 24ωρο, αρχής γενομένης από σήμερα ώρα 18:00.

Τα μέτρα ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα 26/7 στις 06:00 το πρωί με ενδιάμεση επαναξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: ο πατέρας της Καρολάιν για την Λυδία, την αυτοδικία και τα 60000 ευρώ στον συζυγοκτόνο

Κορονοϊός - Μύκονος: έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης στα κρούσματα