Αυτόγραφο του Ροναλντίνιο στο... στήθος θαυμάστριας (βίντεο)

Ο Βραζιλιάνος άσος Ροναλντίνιο έχει υπογράψει εκατομμύρια αυτόγραφα. Κάποιοι θαυμαστές του προφανώς και ητούσαν να υπογράψει στα πιο απίθανα μέρη, αλλά ούτε κι ο ίδιος δεν περίμενε το αίτημα νεαρής θαυμάστριας του.

Ο 41χρονος Βραζιλιάνος φαινομενικά είναι ατάραχος και σοβαρός, αλλά στο τέλος ανακαλύπτει ότι έχει υπογράψει ως Ronaldinho 0 και όχι ως Ronaldinho 10, και προσπαθεί να... επανορθώσει.

