“Άγριες Μέλισσες”: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες του τρίτου κύκλου

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που καθήλωσε τους τηλεθεατές, επιστρέφει στους δέκτες μας! Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν ήδη!

Οι «Άγριες Μέλισσες» επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο στις οθόνες μας με νέα επεισόδια, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ο Ακύλας Μεγαρίτης ήταν ο αρχηγός των «Αβάντων» και ήταν στη φυλακή αρκετά χρόνια. Πρόκειται για τον αδελφό του Αχιλλέα, ο οποίος όταν φυλακίστηκε ανέλαβε την αρχηγία της οργάνωσης. Μάλιστα, στη δίκη του, στην οποία και καταδικάστηκε, ενεργό ρόλο έπαιξε και ο Αλέξης Γραµµατικός, τον οποίο σκότωσε ο Αχιλλέας για να πάρει εκδίκηση.

Ο Ακύλας εµφανίζεται σε µία καθοριστική σκηνή του τελευταίου επεισοδίου, ενώ ο ρόλος του θα συνεχιστεί την τρίτη σεζόν και θα έχει καταλυτική παρουσία τόσο στη ζωή του Δούκα Σεβαστού όσο και στο Διαφάνι. Ο Ακύλας είναι ένας σκληρός άντρας, ο οποίος εισβάλλει στη ζωή των ηρώων σε µία περίοδο δύσκολη τόσο γιατί ακόµη όλοι µετρούν τις πληγές τους από τον άδικο θάνατο του Μιλτιάδη όσο και γιατί χρονικά µπαίνουν στην περίοδο της δικτατορίας.

