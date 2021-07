Κοινωνία

Πρέβεζα: Νεκρό παιδί σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Πρέβεζα. Τροχαίο με θύμα έναν 14χρονο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

'Ένα 14χρονο αγόρι έχασε το μεσημέρι την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της πόλης της Πρέβεζας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το αγόρι επέβαινε σε μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε συγγενικό του πρόσωπο και η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε σε μάντρα.

Από την σύγκρουση, τραυματίστηκε θανάσιμα ο 14χρονος. Η τραγική είδηση, έχει σοκάρει την κοινωνία της Πρέβεζας.

Προανάκριση για ην υπόθεση διεξάγει το τμήμα Τροχαίας της πόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος - Viral βίντεο: Γιαγιά ξεφαντώνει από το μπαλκόνι της με μουσική από κορονοπάρτι

Ολυμπιακοί Αγώνες - Πετρούνιας: γιατί δεν είδαμε την πρόκριση στον τελικό - Η εξήγηση της ΕΡΤ

Αλόννησος - AFP: Αφιέρωμα στο πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας