Ολυμπιακοί Αγώνες: Δεν προκρίθηκε στον τελικό ο Χρήστου

"Δεν τα κατάφερα. Δεν πειράζει όμως. Κρατάω τη παρουσία μου στον ημιτελικό" τόνισε ο Έλληνας αθλητής.

Ο Απόστολος Χρήστου έχασε μία μεγάλη ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό των 100μ. ύπτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κάτι που αναγνώρισε και ο ίδιος, στις δηλώσεις του μετά τον ημιτελικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατετάγη 11ος με 53.41, ενώ έχει ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ από τον περασμένο Μάιο 52.77, επίδοση που θα του έδινε την τέταρτη θέση των ημιτελικών.

«Δεν τα πήγα όσο καλά περίμενα. Ηξερα ότι ο τελικός είναι στις δυνατότητές μου. Έφτασα μόλις 21 εκατοστά από τον τελικό (σ.σ. ο Ρουμάνος Ρόμπερτ Γκλίντα πέρασε όγδοος με 53.20), με το ατομικό μου ρεκόρ θα βρισκόμουν μέσα στους οκτώ καλύτερους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν τα κατάφερα, αλλά δεν πειράζει, κρατάω ότι βρέθηκα στον ημιτελικό και ότι έκανα μία καλύτερη εμφάνιση από το 2016 στο Ρίο και συνεχίζω για τις υπόλοιπες κούρσες που έχω στους Αγώνες», δήλωσε ο Χρήστου.

