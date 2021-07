Κοινωνία

Φωτιά στην Αχαΐα - Δήμαρχος Ερυμάνθου στον ΑΝΤ1: Κάηκαν σπίτια και ποιμνιοστάσια (βίντεο)

Δύο οικισμοί κινδύνευσαν άμεσα, ενώ σε ετοιμότητα για εκκένωση ήταν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που καίει δασική έκταση στην περιοχή Δροσιά της Αχαΐας. Όπως ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής, η εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι καλύτερη σήμερα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη εστίες.

Ο κ. Μπαρής είπε πως κινδύνευσαν άμεσα δύο οικισμοί, ενώ η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό Φτέρης. Σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες, ενώ κάηκαν ποιμνιοστάσια.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και επιχειρούν 180 πυροσβέστες, με οκτώ ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα. Στοχευμένες ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από κατοικημένες περιοχές, ειδικά στην περιοχή από Κάτω Δροσιά προς Δροσιά, όπου η κατάσταση ήταν πιο δύσκολη.

Όσον αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Ελεκίστρα της Πάτρας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι οριοθετημένη, αλλά εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της.

