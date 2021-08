Κοινωνία

Φωτιά- Ολυμπιακό Χωριό: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενεργοποιήθηκε ξανά το 112. Καλεί όσους βρίσκονται σε Θρακομακεδόνες, Ολυμπιακό Χωριό ή Βαρυμπόμπη, να εκκενώσουν προς Αχαρνές.

Ενεργοποιήθηκε ξανά το 112 καλώντας μέσω μηνύματος όσους βρίσκονται στους Θρακομακεδόνες ή στο Ολυμπιακό Χωριό ή στην Βαρυμπόμπη να εκκενώσουν προς Αχαρνές, εξαιτίας της φωτιάς που καίει ανεξέλεγκτη στην περιοχή.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: Επείγουσα Ειδοποίηση Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αν βρίσκεστε στους Θρακομακεδόνες ή Ολυμπιακό Χωριό ή Βαρυμπόμπη, εκκενώστε τώρα προς Αχαρνές. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στους #Θρακομακεδόνες, #Ολυμπιακό_Χωριό ή #Βαρυμπόμπη εκκενώστε τώρα προς #Αχαρνές



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας pic.twitter.com/CXXzZOSKz4

— 112 Greece (@112Greece) August 3, 2021

Λίγο αργότερα, ενεργοποιήθηκε ξανά το 112 καλώντας όσους βρίσκονται σε Αχαρνές, Λυκόβρυση, Κάτω Κηφισιά, Μεταμόρφωση Αττικής να κλείσουν καμινάδες, παράθυρα, πόρτες για να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού και να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Αν βρίσκεστε σε Αχαρνές, Λυκόβρυση, Κάτω Κηφισιά, Μεταμόρφωση Αττικής, κλείστε καμινάδες, παράθυρα, πόρτες για να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό σπιτιού-Παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε οδηγίες αρχών-Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας», αναφέρει το μήνυμα.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε σε #Αχαρνές, #Λυκόβρυση, #ΚάτωΚηφισιά, #Μεταμόρφωση #Αττικής, κλείστε καμινάδες, παράθυρα, πόρτες για να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό σπιτιού-Παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε οδηγίες αρχών-Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας pic.twitter.com/abJGMzUJYF

— 112 Greece (@112Greece) August 3, 2021