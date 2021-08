Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Λεβεντογιάννης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο για τον θάνατο του Γιώργου Λεβεντογιάννη.

Σε ηλικία 80 ετών, έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Λεβεντογιάννης, ο οποίος νοσηλευόταν εδώ και αρκετό καιρό, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ επιβαρυμένη.

Ο Γιώργος Λεβεντογιάννης γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1941. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1961 στην εφημερίδα «Ανεξάρτητος Τύπος» ως συντάκτης ύλης. Στη συνέχεια δούλεψε στις εφημερίδες «Δημοκρατική Αλλαγή», «Σημερινά», όπου έγινε διευθυντής σε ηλικία 29 ετών και από το 1967 έως το 1985 στην «Ακρόπολις», στην οποία διετέλεσε διευθυντής από το 1975. Μετά την Ακρόπολη θα ακολουθήσει η διεύθυνση της εφημ. «Έθνος».

Το 1992 αναλαμβάνει Διευθυντής Ειδήσεων του Τ/Σ «Mega Channel», και αμέσως μετά Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης και Ειδικός Σύμβουλος. Τέλος, υπήρξε Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης στην ΕΡΤ. Είχε συγγράψει το βιβλίο «Προβλήματα Ελευθεροτυπίας».

Η κηδεία του Γιώργου Λεβεντογιάννη θα γίνει τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου, στις 18:30 στο κοιμητήριο Χαλανδρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ: Στο Πειθαρχικό εφοριακοί για... κλειστές πόρτες και χαλασμένα τηλέφωνα

Μετάλλαξη Δέλτα - Τζανάκης: Μάσκες παντού, εκτός αν είμαστε μόνοι μας

Αντετοκούνμπο: Στην Ακρόπολη με το τρόπαιο του NBA! (εικόνες)