Κοινωνία

Φωτιά - Ιπποκράτειος Πολιτεία: χαροπαλεύει κάτοικος που τραυματίστηκε

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.



Κάτοικος της Ιπποκρατείου Πολιτείας διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κάτοικος της περιοχής έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, ως συνέπεια ατυχήματος και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Οι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν δραματικές ώρες καθώς η φωτιά κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βαρύς τραυματισμός του κατοίκου της Ιπποκρατείου οφείλεται σε τροχαίο, καθώς εντοπίστηκε πεσμένος δίπλα σε ένα δίκυκλο. Ίδιες πηγές αναφέρουν πως είναι, πιθανότατα, εθελοντής πυροσβέστης.

Στο μεταξύ, η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει πολύ δύσκολη, με το πύρινο μέτωπο να καίει ανεξέλεγκτο.

