Φωτιές - Χαρδαλιάς: ενημέρωση για τα πύρινα μέτωπα

Η εξέλιξη των πυρκαγιών στην Αττική και τις άλλες περιοχές της χώρας που δοκιμάζονται απο την πύρινη λαίλαπα.

Σήμερα ήταν ακόμα πιο δύσκολη ημέρα, με τις φωτιές σε Πάρνηθα και Μαραθώνα να είναι σε εξέλιξη, ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

Επεσήμανε ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 98 νέες ενάρξεις και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούσαν σήμερα σε 154 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Με 64 από αυτές, όπως ενημέρωσε, να βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανοικτές, με σημαντικότερες εκείνες που εξελίσσονται σε Αττική, Εύβοια, Ηλεία, «όπου σήμερα αντιμετωπίσαμε νέο μέτωπο στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και σε Μεσσηνία, Μάνη, Τολοφώνα, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κρήτη και Γρεβενά».

Διαβεβαίωσε ότι όλες οι δυνάμεις που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών βρίσκονται στη μάχη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ευχαρίστησε τους πυροσβέστες για όσα προσφέρουν σε συνεργασία και με τους εθελοντές, που ρίχτηκαν στη μάχη υπό αντίξοες και συχνά πολύ επικίνδυνες, πρωτόγνωρες συνθήκες.

Ακόμη, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του εθελοντή πυροσβέστη που έχασε σήμερα τη ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενεργοποιήσει κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και σε συνεργασία με τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, αλλά και με τις αστυνομικές αρχές, δραστηριοποιούνται σε Αττική, Τολοφώνα, Εύβοια, Ηλεία και Μεσσηνία, επισήμανε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ενημέρωσε πως μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, στη Φωκίδα, στην Αττική και στην Καλαμάτα. Στην Αττική για πρόθεση και στην Καλαμάτα για πρόθεση κατά εξακολούθηση, με επιβεβαιωμένες τουλάχιστον 3 περιπτώσεις για το ίδιο άτομα που αύριο θα οδηγηθεί στην αντεισαγγελέα Πρωτόδικων Καλαμάτας, διευκρίνισε.

«Έχουμε μπροστά μας μια ακόμη πιο δύσκολη νύχτα» υπογράμμισε καταληκτικά.





