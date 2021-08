Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Αναλυτικά ο αριθμός των νέων μολύνσεων ανά περιφερειακή ενότητα. Έξαρση κρουσμάτων σε πολλά νησιά.

Την Κυριακή αυξήθηκε περαιτέρω ο αριθμός των θανάτων από επιπλοκές κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι έσπασε ξανά ένα "αρνητικό ψυχολογικό φράγμα".

Την Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.852 νέα κρούσματα στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 1.852 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 24 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική επιβεβαιώθηκαν ακόμη 481 κρούσματα, ενώ kακόμη 152 μολύνσεις καταγράφηκαν στην Θεσσαλονίκη.

Προβληματισμό προκαλούν τα 164 νέα κρούσματα στο Ηράκλειο, ενώ στα Χανιά οι νέοι φορείς του ιού είναι 97.

Στην Αχαΐα εντοπίστηκαν ακόμη 62 κρούσματα, στην Ρόδο άλλοι 60 φορείς του ιού και στην Βοιωτία άλλες 49 μολύνσεις

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ:

