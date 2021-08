Οικονομία

Φωτιές - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Οικονομική στήριξη στους πληγέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οικονομική στήριξη στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές θα προσφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Οικονομική στήριξη στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές θα προσφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, θα καταβάλλει ως συμβολική ένδειξη συμπαράστασης ποσό 10.000 ευρώ σε ειδικό λογαριασμό, ενώ θα διαθέσει ποσό 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, του οποίου η κύρια κατοικία υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ως εξής:

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τη θλίψη της για την ανυπολόγιστη φυσική καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Συγχαίρουμε όσους αγωνίστηκαν και αγωνίζονται με αυταπάρνηση για να σώσουν ανθρώπους, δασικές εκτάσεις, σπίτια. Η διάσωση του φυσικού πλούτου, η απόλυτη προστασία κάθε κοινωνικού αγαθού όπως είναι τα δάση και η αποτελεσματική πρόληψη από τις καταστροφές συνιστούν κύριες αποστολές της διοίκησης. Η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση πολιτών και φορέων προς τους πυρόπληκτους είναι αξιέπαινη και σημαντική, δεν μπορεί ωστόσο να αναπληρώσει την οφειλόμενη κρατική πρόνοια που εκφράζεται με το ύψος των προβλεπόμενων κονδυλίων του προϋπολογισμού.

Η Ένωσή μας ως συμβολική ένδειξη συμπαράστασης στον ανθρώπινο πόνο θα καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και το ποσό των 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια συναδέλφου, του οποίου υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές η κύρια κατοικία ώστε να αντιμετωπίσει τα πρώτα έξοδα μετεγκατάστασης. Τέλος, απευθύνουμε έκκληση σε κάθε δικαστικό και εισαγγελικό λειτουργό να συνεισφέρει κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του σε Δήμους, Περιφέρειες και φορείς (π.χ. Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό) που έχουν αναλάβει την ευθύνη της αποκατάστασης των ζημιών και της άμεσης ανακούφισης των πληγέντων».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το ματς του θανάτου”: H ομάδα που επέλεξε να πεθάνει, παρά να σκύψει το κεφάλι στον Χίτλερ

Άρση βαρών - Ιακωβίδης στον ΑΝΤ1: θα συνεχίσω, αλλά δεν πρέπει να ξεχαστούν όσα είπα (βίντεο)

Ταλιμπάν σκότωσαν διευθυντή ραδιοσταθμού και απήγαγαν δημοσιογράφο