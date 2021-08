Τεχνολογία - Επιστήμη

Ζερεφός για φωτιές: ζούμε την κλιματική αλλαγή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο ακαδημαϊκός για τις συνθήκες που οδήγησαν στην καταστροφή, την πρόληψη που δεν υπάρχει και τις ευθύνες Πολιτείας και πολιτών.

«Ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ότι όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή και ανθρώπινες παρεμβάσεις μεγάλης έντασης είναι αυτά που ζούμε τώρα εδώ, στην Σιβηρία, στον Καναδά και αλλού», είπε ο ακαδημαϊκός, Χρήστος Ζερεφός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε ομότιμος Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, «είναι επόμενο όταν υπάρχει ξηρασία σε τέτοια έκταση, όταν η υγρασία έχει μειωθεί στο 10%, όταν υπάρχει καύσωνας επί δύο εβδομάδες… μια σπίθα σε μια πευκοβελόνα αρκεί….».

«Δεν μάθαμε από τις φωτιές στην Ηλεία, δεν μάθαμε από το ένα, δεν μάθαμε από το άλλο. Κάποτε το Κράτος πρέπει να οργανωθεί καλύτερα. Όχι ότι μπορεί κανείς να σώσει από τόσο μεγάλες καταστροφές, αλλά ο κόσμος να προσέχει, να καθαρίζονται τα περιαστικά δάση, να υπάρχει πρόληψη», είπε ο κ. Ζερεφός.

Όπως επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στα διεθνή fora για την κλιματική αλλαγή, «είναι θέμα αμέλειας, δεν ξέρω αν είναι εγκληματική ή όχι, το να μην καθαρίζονται και προστατεύονται τα δάση μας. Ο ρόλος του δασάρχη είναι πολύ σημαντικός. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά να προστατεύεις το δάσος, αλλά έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Η προστασία του δάσους δεν γίνεται τον Ιούλιο, γίνεται την άνοιξη. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων», προσθέτοντας «από τους καημένους που είχαν χτίσει μέσα στο δάσος, ακόμη και νόμιμα, πόσοι είχαν ασφαλίσει τα σπίτια τους για φωτιά;».

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΟΚ – Τζόλης: έκλεισε η μεταγραφή στην Νόριτς

Φωτιά στη Εύβοια: όγδοη ημέρα μάχης με τις φλόγες

Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για ηλικιωμένο στο Θρακικό Πέλαγος