Φωτιές: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του εθελοντή που σκοτώθηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 38χρονο Βασίλη Φιλιώρα, πατέρα δύο παιδιών

Οι υπουργοί Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης και Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αποφάσισαν να τελεστεί με δημόσια δαπάνη η κηδεία του εθελοντή πυροσβέστη Βασίλειου Φιλώρα.

Όπως επισημαίνεται σε Δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί «ελάχιστο φόρο τιμής της αναγνώρισης της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας που επέδειξε ο Βασίλης Φιλώρας όταν, στις δύσκολες αυτές στιγμές που βιώνει η πατρίδα μας, συνέτρεξε ανιδιοτελώς να βοηθήσει τους συμπολίτες του, επιτελώντας στο ύψιστο το καθήκον του».

Ο Βασίλης Φιλώρας υπήρξε κορυφαίος τεχνικός στο χώρο των drones και εξειδικευμένος χειριστής που άνοιξε δρόμους σε άλλους. Έφτιαχνε drones για τον ελληνικό στρατό, την ΕΡΤ και την Πολιτική Προστασία. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 10 Αυγούστου στις 14:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στα Άνω Λιόσια.

