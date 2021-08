Αθλητικά

Στέλιος Αργυρόπουλος: Θύμα κλοπής ο Ολυμπιονίκης του πόλο

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έσωσε μόνον το μετάλλιό του.

Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης του Τόκιο στο πόλο, Στέλιος Αργυρόπουλος έπεσε θύμα κλοπής με την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Ο διεθνής πολίστας, ο οποίος συμπεριλήφθηκε, στην καλύτερη ομάδα του τουρνουά πόλο Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μόλις λίγες ώρες αφότου προσγειώθηκε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στο «Ελ. Βενιζέλος», βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Πειραιά.

Μετά την άφιξη τους στην Ελλάδα από το Τόκιο οι Ολυμπιονίκες βρέθηκαν στο Δημοτικό κολυμβητήριο του δήμου Πειραιά, προκειμένου να αποσυμπιεστούν. Μίλησαν με τους υπεύθυνους και φωτογραφήθηκαν με μικρούς και μεγάλους θαυμαστές. Από εκεί ο Στέλιος Αργυροπούλος πήγε για καφέ σε γνωστό μαγαζί της πόλης, αφήνοντας στο αυτοκίνητό του όλα του τα πράγματα.

Λίγες ώρες μετά, όταν επέστρεψε στο αυτοκίνητο, βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη: Άγνωστοι είχαν παραβιάσει το αυτοκίνητο, παίρνοντας από μέσα τα πάντα! Μεταξύ άλλων τα αναμνηστικά του αθλητή από το Τόκιο και τα δώρα των διοργανωτών, όπως ένα κινητό τηλέφωνο.

Το μόνο που δεν του πήραν ήταν το ασημένιο μετάλλιο, καθώς ο Αργυρόπουλος το είχε στην τσέπη του.

