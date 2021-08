Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μποέμιαν: Πήρε την πρόκριση ο “Δικέφαλος”

Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν τους πεισματάρηδες Ιρλανδούς

Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Μοέμιαν και συνεχίζει στα play off του Confederation Cup...

Αυτό που έπρεπε, αυτό έγινε. Για το δικό του γόητρο, για τη βαθμολογία της χώρας, με ηγέτη, σκόρερ και δημιουργό τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ο ΠΑΟΚ ξεμπέρδεψε με τους Ιρλανδους.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με μεγάλο ενθουσιασμό στην αναμέτρηση και προσπάθησε να πιέσει ασφυκτικά τη Μποέμιαν. Οι γηπεδούχοι έβγαζαν πολύ ενέργεια στο χορτάρι και χάρη στον ρυθμό που του έδινε η φωνή του επιστρέψαντα κόσμου κατάφερε να προηγηθεί πολύ νωρίς. Μόλις στο 4' ο Μπίσεσβαρ βρήκε μόνο τον Σβαμπ στην περιοχή της Μποέμιαν, με τον Αυστριακό να εκτελεί με το κεφάλι τον Τάλμποτ για το 1-0. Οι Ιρλανοί στη συνέχεια ισορρόπησαν το παιχνίδι και έτρεξαν για την ισοφάριση.

Μάλιστα έφτιαξαν δύο πολύ καλές στιγμές, με τον Πασχαλάκη σε μία από αυτές να αποκρούει εντυπωσιακά κρατώντας το μηδέν στην εστία του. Ο ΠΑΟΚ άντεξε μεν την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, τους έπιασε, δε, στον ύπνο καθότι είχαν ανοίξει πολύ τις γραμμές τους. Στο 28' ο Ελ Καντουρί πήρε τη μπάλα από το παλικαρίσιο διώξιμο του Μιχαηλίδη έβγαλε μαεστρική μπαλιά τρύπα για τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος βγήκε ενώπιος ενωπίω με τον Τάλμποτ, τον οποίο και εκτέλεσε για το 2-0.



Οι Θεσσαλονικείς με ανεβασμένο το ηθικό πλέον, έψαξαν και για τρίτο γκολ! Στο 34' η προσπάθεια του Ζίβκοβιτς δεν αιφνιδίασε τον Τάλμποτ, στο 35' όμως έγινε η φάση του παιχνιδιού. Ο Ελ Καντουρί σούταρε εκτός περιοχής με τη μπάλα να τραντάζει το δοκάρι, ενώ ο Μαροκινός είχε άλλη μία καλή στιγμή να κάνει το 3-0 στο 42' αλλά δεν κατάφερε να χρίσει για μία ακόμα φορά asistman τον Μπίσεσβαρ σημαδεύοντας πολύ ψηλά, αν και ήταν σε πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή.

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι δεν έχασε το ενδιαφέρον του με τις δύο ομάδες να έχουν σημαντικές στιγμές. Στο 53' ο Μπίσεσβαρ απέτυχε με ωραίο πλασέ να νικήσει μια ακόμα φορά τον τερματοφύλακα των Ιρλανδών, οι οποίοι απάντησαν τρία λεπτά αργότερα με σουτ του Κόουτ που απέκρουσε ο Πασχαλάκης. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τις γραμμές τους και στο 61' ο Κέλι βρέθηκε πολύ κοντά στην ισοφάριση αλλά σημάδεψε άουτ με το κεφάλι ύστερα από σέντρα του Λάιονς.



Στο 64' ο Βιεϊρίνια απείλησε με μακρινό σουτ και από εκεί και ύστερα έπρεπε να φτάσουμε στα τελευταία λεπτά για να ξαναδούμε καλή στιγμή. Στο 80' ο Ζίβκοβιτς βρέθηκε απέναντι από τον Τάλμποτ αλλά αστόχησε από διαγώνια θέση, ενώ στο 87' ο νεοεισελθείς Σφιντέρσκι καθυστέρησε να εκτελέσει εντός της περιοχής της Μποέμιανς. Το σκορ δεν άλλαξε ούτε στις καθυστερήσεις, παρότι οι Ιρλανοί έχασαν απίθανη ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό του έξτρα χρόνου με τον Γουόρντ να πλασάρει αλλού για αλλού σε άδειο τέρμα. Έτσι ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 2-0.

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Σοάρες (85' Τέιλορ), Κούρτιτς (73' Εσίτι), Σβαμπ, Μπίσεσβαρ (85' Μουργκ), Καντουρί, Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα (73' Σφιντέρσκι)

Μποέμιαν: Tάλμποτ, Μπρεσλίν, Φίνερτι, Κόρνγουολ, Λάιονς (86' Φίλι), Μπάκλεϊ, Μπαρτ, Τίρνι (78' Λέβινγκστον), Ντεβόι, Κόουτ, Κέλι.