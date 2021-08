Αθλητικά

Μποέμιανς - ΠΑΟΚ: Ήττα για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Δύσκολο έργο θα έχει στην ρεβάνς της Τούμπας ο ΠΑΟΚ μετά την εκτός έδρας ήττα.

Με λάθη, αδυναμίες και σε κατάσταση ανετοιμότητας ο ΠΑΟΚ δοκιμάστηκε σκληρά στο Δουβλίνο από την Μποέμιανς ηττηθείς τελικά στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το Conference League με 2-1.

Οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν με διάθεση το πρώτο επίσημο φετινό τους παιχνίδι αλλά πολύ γρήγορα βρέθηκαν απέναντι σε μία αποφασιστική ομάδα η οποία γνώριζε τι ήθελε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πολύ νωρίς στο 24' προηγήθηκε με γκολ του Άλιστερ Κουτ με κοντινό εύστοχο πλασέ από το κέντρο της εστίας.

Σε όλο το πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ έχει ελάχιστες αξιόλογες στιγμές μία από αυτές στο 3ο λεπτό με χαμένη ευκαιρία από τον Αντριγια Ζίβκοβιτς που δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά.

Στην επανάληψη στο 52' ο ίδιος ποδοσφαιριστής των Ιρλανδών με ένα εξαιρετικό δυνατό σουτ από μακριά, παραβίασε για δεύτερη φορά την εστία του Πασχαλάκη, ο οποίος δεν είχε ορατότητα και δεν μπόρεσε να εξουδετερώσει το μακρινό αυτό σουτ.

Στο 54' ένα δυνατό μακρινό σουτ του Βιεϊρίνια εξουδετέρωσε δύσκολα σε κόρνερ ο Τάλμποτ και αυτή ήταν μία από τις λιγοστές αξιόλογες στιγμές για τον ΠΑΟΚ του δεύτερου μέρους μέχρι το γκολ που σημείωσε.

Ο ΠΑΟΚ ξαναμπήκε στο παιχνίδι με υπέροχο γκολ του Νέλσον Ολιβέιρα στο 78' μετά από ασίστ του Μουργκ, σε μία φάση που ξεκίνησε από τον Κούρτιτς.

Στο 90' ο ΠΑΟΚ πλησίασε στην ισοφάριση αλλά το δυνατό αριστερό βολέ του Κάρολ Σβιντέρσκι απέκρουσε ο Ιρλανδός τερματοφύλακας σε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ γενικά δεν ικανοποίησε. Στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα, ξεπέρασε το επίπεδο της μετριότητας, πέτυχε ένα γκολ επιθυμώντας να ξαναμπεί στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε όμως να ισοφαρίσει μολονότι είχε την ευκαιρία στο τέλος του παιχνιδιού με τον πολωνό Σφιντέρσκι.

Οι συνθέσεις:

Μποέμιαν (Κιθ Λονγκ): Τάλμποτ, Λάιονς, Μπρέσλιν, Σ.Κέλι, Κόρνγουελ (82' Γουίλσον), Κουτ (87' Γουόρντ), Μπάρκλεϊ, Ντιβόι (76' Λέβινγκστον,) Μπαρτ (88' Τιρ. Γουίλσον), Τίρνει, Κέλλυ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σοάρες, Βαρέλα, Βιερίνια, Μιχαηλίδης, Σβαμπ, Εσίτι (63' Κούρτιτς), Καγκάβα (63' Μπίσεσβαρ), Ελ Καντουρί (63' Τζιόλης), Άντρ. Ζίφκοβιτς (69' Μουργκ) Ολιβέιρα (82' Σφιντέρσκι).

