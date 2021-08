Πολιτισμός

Πέθανε η Νάνσι Γκρίφιθ

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η δισκογραφική εταιρία με την οποία συνεργαζόταν για χρόνια.

Η βραβευμένη με Γκράμι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτης της φολκ Νάνσι Γκρίφιθ πέθανε σε ηλικία 68 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η δισκογραφική εταιρία Rounder Records μέσω Twitter.

Η μουσικός από το Τέξας ήταν γνωστή από τα τραγούδια της όπως το "Love at the Five and Dime", που υμνεί τον Νότο.

Η Γκρίφιθ εμφανίστηκε πολλές φορές στο μουσικό πρόγραμμα PBS Austin City Limits ξεκινώντας το 1985.

We are deeply saddened to hear that Nanci Griffith has passed. Our condolences to her family, friends and many fans.

May she Rest in Peace ¦? pic.twitter.com/MwuQ2h53Ig — Rounder Records (@RounderRecords) August 13, 2021

