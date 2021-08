Κοινωνία

Ο ναυαγοσώστης που έσωσε κοριτσάκι στην Κρήτη μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τέσσερις πνιγμοί σημειώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες στις ελληνικές θάλασσες. Στη ΜΕΘ Παίδων νοσηλεύεται 10χρονος, σε κρίσιμη κατάσταση.

Της Αντιγόνης Θάνου

Μεγάλα κύματα σκεπάζουν την παραλία στα Μάλια. Το ανήλικο κορίτσι από την Γερμανία δυσκολεύεται να μετακινηθεί στο νερό αλλά χάρις στην έγκαιρη επέμβαση του ναυαγοσώστη όλα λήγουν καλώς.

Το κορίτσι από τη Γερμανία ξαφνικά και ενώ κολυμπούσε μαζί με τον πατέρα του παρασύρθηκε βαθιά στην θάλασσα λόγω των κυμάτων, αφού στο σημείο έπνεαν άνεμοι 7 μποφόρ. Ο πατέρας του, που ήταν δίπλα δεν μπορούσε να την πλησιάσει με τα κύματα να τους χωρίζουν

Ο ναυαγοσώστης, άμεσα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όπως εξηγει ο Γιάννης Σταματιουδάκης: "Ο πατέρας είχε γυρισμένη την πλάτη στο κοριτσάκι και σε λίγα δευτερόλεπτα το κοριτσάκι είχε φτάσει 15 μ. μακριά, το είχε παρασύρει το ρεύμα. Χωρίς να σκεφτώ πολλά, μπήκα μέσα στην θάλασσα, κάποια στιγμή δεν μπορούσα ούτε εγώ να πατήσω αλλά τελικά κατάφερα να την βγάλω".

Στην παραλία των Γουρνών - επίσης στην Κρήτη - οι άνεμοι ήταν ισχυροί. Το 10χρονο παιδί - που βρισκόταν εκεί με την οικογένειά του - παρασύρθηκε από τα μανιασμένα κύματα με τον πατέρα του να το αντιλαμβάνεται και να πέφτει στη θάλασσα για να το σώσει. Με τη βοήθεια των λουόμενων το παιδί βγήκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν, αμέσως, στο σημείο και κατάφεραν να επαναφέρουν τον σφυγμό του παιδιού. Αμέσως το μετέφεραν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και από εκεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.



"Η κατάσταση της υγείας του, είναι σταθερά κρίσιμη, είναι διασωληνωμενο. Το παιδί είχε πάθει ανακοπή, από ότι πληροφορήθηκα, έγινε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης και μετά από πολλές προσπάθειες πήρε μπροστά η καρδιά του", δήλωσε ο Γιώργος Χαλκιαδάκης, διοικητής του ΠΑΓΝΗ.

Μάλιστα ο πατέρας του παιδιού μεταφέρθηκε κι αυτός στο Βενιζέλειο, καθώς στην προσπάθειά του να σώσει το παιδί χτύπησε σε βράχια με αποτέλεσμα να φέρει εκδορές στο σώμα του.

Συναγερμός σήμανε και στη θαλάσσια περιοχή "Σαρακήνικο" της Μήλου. Δύο κολυμβητές εντοπίστηκαν στη θάλασσα, σε απόσταση δέκα μέτρων από την ακτή, σε απόκρημνο και βραχώδες σημείο, αδυνατώντας να προσεγγίσουν στην ξηρά, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσαν περιπολικό αυτοκίνητο του Λιμενικού από ξηράς και δύο παραπλέοντα σκάφη,

Ωστόσο, ο λιμενικός, βούτηξε στη θάλασσα και έβγαλε τους δύο κολυμβητές, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μήλου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

