Αφγανιστάν: οι ΗΠΑ κόβουν στους Ταλιμπάν την πρόσβαση σε νομισματικά αποθέματα

Ένα μεγάλο μέρος από τα περίπου 10 δις δολάρια των αποθεμάτων της αφγανικής Κεντρικής Τράπεζας, βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Οι Ταλιμπάν δεν θα έχουν πρόσβαση στα νομισματικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας που κατέχει η αφγανική κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαίωσε σήμερα το πρωί (ώρα ΗΠΑ) αξιωματούχος της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, ενώ η πλειονότητα των κεφαλαίων βρίσκονται εκτός Αφγανιστάν.

"Τα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που κατέχει η αφγανική κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τεθούν στη διάθεση των Ταλιμπάν", δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP.

Η μεγάλη πλειονότητα των νομισματικών αποθεμάτων της αφγανικής Κεντρικής Τράπεζας δεν βρίσκονται στο Αφγανιστάν, δήλωσε εξάλλου στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιο τμήμα τους βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα ακαθάριστα αποθέματα της αφγανικής Κεντρικής Τράπεζας ανέρχονταν σε 9,4 δισεκ. δολάρια στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σήμερα στα χέρια των Ταλιμπάν μετά την κατάρρευση των κυβερνητικών δυνάμεων και τη φυγή στο εξωτερικό του προέδρου Ασράφ Γάνι. Χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν απεγνωσμένα, μέσα σε ένα γενικό χάος, να φύγουν από τη χώρα από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

