Το Αφγανιστάν στα χέρια των Ταλιμπάν: χάος στην Καμπούλ, πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο

Χιλιάδες κάτοικοι της Καμπούλ προσπαθούν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την πόλη. Πολύ νωρίς για να συζητήσουμε πώς θα ασκήσουμε την εξουσία, λέει ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν.

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σήμερα σχεδόν ολόκληρο στα χέρια των Ταλιμπάν, μετά την κατάρρευση των κυβερνητικών δυνάμεων και τη φυγή στο εξωτερικό του προέδρου Άσραφ Γάνι, ο οποίος παραδέχθηκε τη «νίκη» τους, έπειτα από 20 χρόνια πολέμου. Ξένες χώρες σπεύδουν να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους με πτήσεις που αναχωρούν από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, γύρω από το οποίο έχει στήσει «περίμετρο ασφαλείας» ο αμερικανικός στρατός.

Οι περισσότεροι δυτικοί διπλωμάτες έχουν εγκαταλείψει την Καμπούλ, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος. «Μπορώ με ασφάλεια να πω ότι η πλειονότητα του δυτικού διπλωματικού προσωπικού έχει πλέον αναχωρήσει από την Καμπούλ», δήλωσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι παραμένει ακόμη κάποιο προσωπικό υποστήριξης. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απομένει. Ελικόπτερα μετέφεραν διπλωμάτες από τη συνοικία των πρεσβειών, στη λεγόμενη πράσινη ζώνη, στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ από χθες Κυριακή, όταν οι φονταμενταλιστές αντάρτες μπήκαν στην αφγανική πρωτεύουσα.

Στην αφγανική πρωτεύουσα επικρατεί πανικός. Χιλιάδες κάτοικοι της Καμπούλ προσπαθούν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την πόλη και πολλοί εξ αυτών προσπάθησαν να πάνε στο διεθνές αεροδρόμιο, όπου αναφέρθηκαν σκηνές χάους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μαχητές του κινήματος στην πρωτεύουσα έχουν διαταχθεί να μην τρομοκρατούν τους αμάχους, να τους επιτρέψουν να ξαναρχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Στρατιώτες των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στο ταρμάκ του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, επιβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι αμερικανοί Πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορσμένοι από τους αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Την πληροφορία ότι οι αμερικανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ μετέδωσε νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα. «Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας αυτός.

Video shows hundreds of civilians crowding the airport tarmac in Kabul to flee the country after the Taliban entered the Afghan capital. pic.twitter.com/cEQoKPIIXx — CBS News (@CBSNews) August 16, 2021

Ταλιμπάν: νωρίς για να συζητήσουμε πώς θα ασκήσουμε την εξουσία

Ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να συζητηθεί το πώς το ισλαμιστικό κίνημα θα ασκήσει την εξουσία στο Αφγανιστάν, μερικές ώρες αφού οι μαχητές του κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρη την Καμπούλ. «Θέλουμε να έχουν φύγει όλες οι ξένες δυνάμεις προτού αρχίσουμε να αναδιοργανώνουμε το σύστημα διακυβέρνησης», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς το στέλεχος αυτό των ανταρτών, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί. Σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο μουλάς Άμπντουλ Γάνι Μπαραντάρ, συνιδρυτής των Ταλιμπάν, εξήρε τη νίκη του κινήματος και πρόσθεσε πως «είναι ώρα να δείξουμε πως μπορούμε να υπηρετήσουμε το έθνος μας και να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άνεση στη ζωή» των Αφγανών.

Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν δήλωσε από πλευράς του στο Αλ Τζαζίρα ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν «τέλειωσε» και σύντομα θα γίνει σαφής ο χαρακτήρας και η μορφή του νέου καθεστώτος. Ο Μοχάμαντ Ναΐμ διαβεβαίωσε ότι καμιά διπλωματική εγκατάσταση και κανένα διπλωματικό σώμα δεν έγινε στόχος, καθώς και ότι το φονταμενταλιστικό κίνημα εγγυάται την ασφάλεια των ξένων και των διπλωματικών αποστολών. «Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όλες τις μορφές στο Αφγανιστάν και να τους εγγυηθούμε την απαραίτητη προστασία», είπε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ. Τόνισε πως το κίνημα κάνει κάθε βήμα με υπευθυνότητα και ότι σκοπεύει να εξασφαλίσει ειρήνη με τους πάντες.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το έδαφός μας για να βάλει στο στόχαστρο οποιονδήποτε και δεν θέλουμε να βλάψουμε κανέναν», είπε ακόμη ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, προφανώς απευθυνόμενος στην Ουάσινγκτον. Ο Μοχάμαντ Ναΐμ είπε πως οι ισλαμιστές μαχητές δεν θα αναμιχθούν στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών και αναμένουν ότι κανένα κράτος δεν θα αναμιχθεί στις αφγανικές υποθέσεις. «Δεν θεωρούμε ότι ξένες δυνάμεις θα επαναλάβουν τις αποτυχίες τους στο Αφγανιστάν ξανά», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν και διαβεβαίωσε ότι το κίνημα είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας μέσω διαλόγου.

Η αμερικανική σημαία αποσύρθηκε από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Η αμερικανική σημαία υπεστάλη και αποσύρθηκε σήμερα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ, καθώς «σχεδόν όλο» το προσωπικό βρίσκεται στο αεροδρόμιο εν αναμονή της απομάκρυνσής του από τη χώρα, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Θέτουμε σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή σειρά μέτρων για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του διεθνούς αεροδρομίου Χαμίντ Καρζάι, για να επιτραπεί η ασφαλής αποχώρηση του αμερικανικού και συμμαχικού προσωπικού στο Αφγανιστάν με πολιτικές και στρατιωτικές πτήσεις», αναφέρει κοινή ανακοίνωση Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο Αφγανιστάν, ο Ρος Ουίλσον, βρίσκεται επίσης στο αεροδρόμιο, διευκρίνισε εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Η αεροπορική εταιρεία United Airlines ανακοίνωσε την Κυριακή ότι προχωρά σε αναδρομολόγηση των πτήσεών της ώστε τα αεροσκάφη της να μη διέρχονται από τον αφγανικό εναέριο χώρο, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν έχουν καταλάβει σχεδόν όλη την Καμπούλ και δυτικά κράτη σπεύδουν τις τελευταίες ώρες να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών τους. «Λόγω της δυναμικής φύσης της κατάστασης αρχίσαμε να δρομολογούμε πτήσεις γύρω από τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν», ανέφερε μια εκπρόσωπος της εταιρείας. Οι αλλαγές πορείας των αεροσκαφών επηρεάζουν αρκετές από τις πτήσεις με προορισμό αεροδρόμια της Ινδίας.

Συνεδριάζουν Συμβούλιο Ασφαλείας και MED-5

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε χθες Κυριακή τους Ταλιμπάν και όλα τα υπόλοιπα μέρη στο Αφγανιστάν να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», μερικές ώρες αφού οι μαχητές του φονταμενταλιστικού κινήματος μπήκαν στην Καμπούλ. «Ο Γενικός Γραμματέας ανησυχεί ιδιαίτερα για το μέλλον των γυναικών και των κοριτσιών, τα δικαιώματα των οποίων, που κατακτήθηκαν με σκληρό αγώνα, πρέπει να προστατευθούν», ανέφερε ο ΟΗΕ σε ανακοίνωσή του. Ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, υπογράμμισε μερικές ώρες αργότερα ότι «εξακολουθούν να φθάνουν αναφορές για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις μάχες».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα για να εξετάσει την κατάσταση στο Αφγανιστάν, διευκρίνισε η Γενική Γραμματεία. Η συνεδρίαση αυτή, στην οποία αναμένεται ο κ. Γκουτέρες να παρουσιάσει τις εξελίξεις, θα γίνει στις 10:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 17:00 ώρα Ελλάδας). Ο επικεφαλής του ΟΗΕ τόνισε χθες τις ανθρωπιστικές ανάγκες της χώρας και κάλεσε τα μέρη να φροντίσουν «οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση για να προσφέρουν έγκαιρα βοήθεια που είναι κρίσιμη για να σωθούν ζωές». Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν «αποφασισμένα να συμβάλουν στην ειρηνική διευθέτηση της σύρραξης».

Στην ατζέντα του έκτακτου συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη ψηφιακά, βάζουν οι MED-5 την κατάσταση στο Αφγανιστάν, αναφέρεται σε ανακοίνωση Τύπου. Οι πέντε μεσογειακές χώρες ζητούν με επιστολή που έστειλε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, ο Νότης Μηταράκης, προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον σλοβένο υπουργό Εσωτερικών Αλές Χόις, να συζητηθούν «οι έκτακτες συνθήκες στο Αφγανιστάν» και «οι επιπτώσεις που πιθανόν θα έχουν στο μεταναστευτικό στις χώρες υποδοχής» και «σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

