Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο της Καμπούλ (βίντεο)

Στο χάος βυθίζεται η χώρα, καθώς οι εξτρεμιστές καταλαμβάνουν την εξουσία.

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι μπήκαν σε πολλές συνοικίες της Καμπούλ, ενώ τρεις από τους ανώτερους αξιωματούχους τους δήλωσαν ότι οι αντάρτες κατέλαβαν και το Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη φυγή του αρχηγού του κράτους από το Αφγανιστάν.

«Στρατιωτικές μονάδες του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν μπήκαν στην πόλη της Καμπούλ για να εγγυηθούν την ασφάλεια», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, προσθέτοντας: «Η προώθησή τους συνεχίζεται κανονικά».

Τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι οι αντάρτες κατέλαβαν το Προεδρικό Μέγαρο. «Οι Ταλιμπάν μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο», δήλωσε υψηλόβαθμος διοικητής. «Οι μουτζαχεντίν μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και το έθεσαν υπό τον έλεγχό τους», δήλωσε ένας δεύτερος. Μίλησε μάλιστα για συνεδρίαση για την ασφάλεια στην αφγανική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόεδρος Αμπντουλάχ ανακοίνωσε ότι ο Αφγανός Πρόεδρος, Ασράφ Γάνι, εγκατέλειψε τη χώρα του. Η αποχώρηση αυτή ολοκληρώνει την πανωλεθρία των τελευταίων εβδομάδων, έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία κατά τη διάρκεια των οποίων ο Γάνι δεν κατάφερε να ανοικοδομήσει τη χώρα του, παρά τις υποσχέσεις του.

