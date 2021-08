Παράξενα

Θεσσαλονίκη - ΟΑΣΘ: εργαζόμενοι βρήκαν μια σακούλα γεμάτη λεφτά και την παρέδωσαν

Ποιος ειχε "κρύψει" σε κάθισμα την σακούλα με τα χιλιάδες ευρώ και γιατί... Πως εντόπισαν την τσάντα οι υπάλληλοι.

Μια ...ξεχασμένη σακούλα που περιείχε περίπου 9.000 ευρώ βρήκαν σήμερα εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, μέσα σε αστικό λεωφορείο της Θεσσαλονίκης, και την παρέδωσαν στην αστυνομία ώστε στη συνέχεια να φτάσει στα χέρια του ιδιοκτήτη της.

Είχε προηγηθεί επικοινωνία ενός ηλικιωμένου με τον ΟΑΣΘ, αναφέροντας ότι ξέχασε μία σακούλα με προσωπικά αντικείμενα, σε λεωφορείο της γραμμής 10, που εκτελεί το δρομολόγιο Χαριλάου - Ν.Σ.Σ., στο οποίο είχε επιβιβαστεί γύρω στις 9 το πρωί.

Στις 12 το μεσημέρι, οπότε και έγινε η αλλαγή του οδηγού στο λεωφορείο, στον έλεγχο που πάντα πραγματοποιείται, βρέθηκε η σακούλα κάτω από κάθισμα. Αμέσως ο οδηγός την παρέδωσε στον σταθμάρχη, ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και η σακούλα με το χρηματικό ποσό παραδόθηκε στο ΑΤ Χαριλάου, μέσω του οποίου ενημερώθηκε ο ηλικιωμένος για να παραλάβει τα χρήματά του.

«Στα 18 χρόνια που εργάζομαι στον ΟΑΣΘ, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκω ξεχασμένα αντικείμενα. Το να βρεις την ταυτότητα κάποιου είναι σημαντικό για τον άνθρωπο που την έχασε. Σήμερα, όπως πάντα, δεν είχα δεύτερη σκέψη. Με το που βρήκα τη σακούλα με τα χρήματα, έσπευσα να την παραδώσω. Θα συνεχίσω να κάνω το καθήκον μου», τονίζει ο οδηγός Κ.Δ. που βρήκε τη σακούλα με τα χρήματα.

«Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, ως κομμάτι της κοινωνίας, δείχνουμε συχνά την ανθρωπιά μας. Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό που βρέθηκε, καθώς εντοπίζουμε ανθρώπους για τους οποίους έχει εκδοθεί silver alert, συνδράμουμε ηλικιωμένους με προβλήματα υγείας, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν, βοηθάμε ανθρώπους με κινητά προβλήματα που είναι ασυνόδευτοι να επιβιβαστούν. Κι αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε», σημειώνει ο σταθμάρχης Γιώργος Καρακώτας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Γιώργος Σκόδρας, συνεχάρη τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ για τα αντανακλαστικά τους, για την τιμιότητα, για την ανθρωπιά τους και σημείως, «Περιστατικά σαν αυτό δεν είναι πρωτόγνωρα, απλώς στη συγκεκριμένη περίπτωση το ποσό είναι αρκετά μεγάλο. Ο ΟΑΣΘ ήταν και είναι κομμάτι της πόλης και θα παραμείνει με ευαισθησία στο πλευρό της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης».

